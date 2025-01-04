ベストセラー『知りたいこと図鑑』に続く教養雑学本シリーズ第2弾をご紹介！天文学、物理学、数学、生物学……この世界の不思議な現象と美しい学問知識を、美麗な絵と文で綴った図鑑です。眺めて楽しい＆読んで楽しい1冊を、休日の読書や創作ネタにどうぞ。※本記事は『世界のかけら図鑑』（古河郁/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました『世界のかけら図鑑』を無料で読む#46キャヴェンディッシュのねじり天秤イラスト＝hibino y