［高校選手権・準々決勝］流経大柏（千葉）８−０上田西（長野）／１月４日／フクダ電子アリーナ１月４日、フクダ電子アリーナで開催された第103回全国高校サッカー選手権の準々決勝で、流経大柏（千葉）と上田西（長野）が対戦した。序盤から猛攻を仕掛ける流経大柏は、前半13分にFW山野春太が右足のシュートを流し込んで先制すると、そこから怒濤のゴールラッシュ。山野、MF和田哲平、MF亀田歩夢がそれぞれ２点ずつを奪って