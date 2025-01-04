人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年1月5日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？ 12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）小さな幸福を見いだせそう。運に任せてゆったり過ごして。 11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）人を無条件に信用してはダメ。裏切られる可能性が濃厚……。 10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）1つのことに集