タレントのマツコ・デラックス（52）が日本テレビ「マツコ、リアルする」（土曜後7・00）に出演し、テレビ局の弁当相場について触れる場面があった。「自宅とテレビ局の往復のみで生活するマツコが日本のカルチャーを自ら体験し、世界へ発信」するという番組。冒頭、楽屋でマツコは「こんなもんばっかり食わされてるんだから、普段から」とロケ弁を見ながらポツリ。食事はたいていテレビ局が用意したものを食べるといい、め