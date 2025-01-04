「WRESTLEKINGDOM19in東京ドーム」（4日、東京ドーム）「WRESTLEKINGDOM19in東京ドーム」が4日、東京ドームで行われた。2026年1月4日に引退を表明した社長の棚橋弘至（48）は“キング・オブ・ダークネス”EVILとランバージャックデスマッチで行われた。EVIL軍の乱入などでピンチに立たされたものの、15分7秒、EVIL（変形大外刈り）からの体固めを首固めで返した棚橋が勝利を収めた。試合後はEVIL軍の集団攻撃