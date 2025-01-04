体調不良での「ドクターストップ」を公表していた、お笑いコンビ「EXIT」のりんたろー。さんが、自身のインスタグラムを通じて「#退院」を報告しました。 【写真を見る】【EXIT】りんたろー。さん「なんとかカムバック生還！」退院を報告「焦らず、無理せず、かましていきたい」りんたろー。さんは、朝の光を浴びた笑顔の自撮りを投稿。「久しぶりの朝日久しぶりの外の空気マブウマ！！」「美味すぎて老舗和菓子屋そっこー