千葉県船橋市の店舗を兼ねた住宅で火事があり、焼け跡から性別の分からない1人の遺体が見つかりました。この住宅に住む50代の男性と連絡が取れていません。4日午後3時半ごろ、船橋市東船橋の2階建ての店舗を兼ねた住宅で「建物から煙が見える」と119番通報が相次ぎました。警察などによりますと、消防車など14台が出動し、火はおよそ1時間半後にほぼ消し止められましたが、建物の2階部分から性別の分からない1人の遺体が見つ