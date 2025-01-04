日中は日本海側の雪も一旦やむ所が多いでしょう。太平洋側は広く晴れる見込みです。ただ、夕方以降は北日本で再び雪となり、夜は西日本で雨が降り出すでしょう。あすの気温です。最低気温はきょうより低い所が多いでしょう。最高気温はきょうと同じくらいで、冬の寒さが続きます。晴れる太平洋側も空気が冷たいでしょう。週間予報です。連休明けの月曜日は全国的に雨となり、久しぶりのまとまった雨となるでしょう。気温が高く、西