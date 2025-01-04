青森県内は昨年末から大雪に見舞われ、道路の除排雪の遅れなど日常生活に支障が出ていることから、青森県は4日、豪雪対策本部を設置し、県庁で会議を開いた。本部長の宮下宗一郎知事は「今回の豪雪は災害という認識だ。県の最優先事項として、市町村と連携して除排雪などの対策に取り組んでいく」と述べた。歩道の脇には人の背丈を超える高さの雪が積まれていた=2025年1月4日午後1時34分、青森市、野田佑介撮影県内では12月下