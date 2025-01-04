年末年始をふるさとや旅行先で過ごした人たちのUターンラッシュが4日、ピークを迎えた。最大9連休の人もいる正月休みの終盤とあって、各地の交通機関や高速道路が混雑した。【写真】年末年始は息苦しい？そんな人たちの「居場所」JR各社によると、東京へ向かう4日の上り新幹線の指定席は終日ほぼ満席。自由席の乗車率は、4日午後に東北新幹線の一部で150%、上越新幹線の一部で200%に達した。日本道路交通情報センターによ