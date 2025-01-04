女優の吉高由里子が３日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。新年早々に体の痛みを感じていることを明かした。この日は新年のあいさつとともに「２０２５年はどんな年になるのかねぇ苦しい時こそあーしんどいねぇーと、笑い飛ばせるようなポジティブな心の器を持って生きたいな」と今年の目標をつづった。しかし「新年早々首を寝違えまして思いっきり嘆いてます笑」とも投稿。これにより「寝返りも死活問題、、立っても牛歩