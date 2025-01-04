オリ→ロッテの吉田凌がインスタで報告「プロ野球生活を終了しました」ロッテの吉田凌投手が4日、自身のインスタグラムを更新し「プロ野球生活を終了しました。これからも違った形にはなりますが野球は続けていきます」などと一区切りを報告した。2015年ドラフト5位でオリックスに入団し、今季からロッテに加入した右腕。ここでは吉田凌の同期たちの現在地を見てみる。同年のオリックスは支配下10人、育成2人の計12人を指名し