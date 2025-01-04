【モデルプレス＝2025/01/04】香取慎吾が、1月4日放送のフジテレビ系バラエティー番組『おじゃMAP！！』（18時〜）に出演。共演者が、次々と香取のセリフ覚えについて明かした。【写真】稲垣・香取・草なぎ、元SMAPメンバーと4ショット実現◆香取慎吾、共演者語る驚異のセリフ覚え香取とアンタッチャブルの山崎弘也が出演し、2012年1月から2018年3月まで放送、約6年間にわたって人気を博したロケバラエティーが復活した同番組。ゲ