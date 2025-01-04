◆第１０３回全国高校サッカー選手権（４日）準々決勝の４試合が行われ、ベスト４が出そろった。準決勝は１１日、「東福岡―前橋育英」「流通経大柏―東海大相模」のカードで東京・国立競技場で行われる。＊＊＊ベスト４の顔ぶれは、優勝経験のある３校に、初出場の東海大相模を加えた構図となった。準決勝の１カード目は、東福岡（１９９７、９８、２０１５年度王者）と前橋育英（１７年度王者）の伝統校対決に。西