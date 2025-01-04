１２月にドクターストップがかかり入院していたお笑いコンビ「ＥＸＩＴ」りんたろー。が４日、自身のＳＮＳを更新し、退院したことを報告した。りんたろー。はインスタグラムに「久しぶりの朝日久しぶりの外の空気マブウマ！！美味すぎて老舗和菓子屋そっこーで潰す３代目みたいになりました！長い時を経てなんとかカムバック生還！」と記し、最新ショットをアップ。「本当にご迷惑おかけしてしまい誠にスマソＣＬＵ