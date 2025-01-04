78歳の母親が衰弱して寝たきりになっているにもかかわらず、病院に連れて行くなど必要な保護を行わなかったとして52歳の息子が逮捕されました。保護責任者遺棄の疑いで4日に逮捕されたのは、福岡市早良区の会社員、手島弘貴容疑者（52）です。警察によりますと、手島容疑者は去年11月下旬から12月末までの間、同居する母親の手島巻子さん（78）が食事ができなくなり衰弱して寝たきりの状態になったにもかかわらず、病院に連れて行