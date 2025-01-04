『共喰い』で青山真治監督と、『あゝ、荒野』では岸善幸監督と、『花束みたいな恋をした』では脚本の坂元裕二さんと土井裕泰監督と、『アルキメデスの大戦』では山崎貴監督と、『糸』では瀬々敬久監督と、『君たちはどう生きるか』では宮崎駿監督（さきは本来たつさき）と、『Cloud クラウド』では黒沢清監督と……。菅田将暉さんがクリエイターたちと響き合いながら生み出してきた作品たちは、私たちの感情を大きく揺さぶってきた