海抜2150mの雪道で3代目CLAの助手席へオーストリアきってのスキーリゾート、ホッホグルグル。海抜2150mという高地で、12月上旬に訪れた時には、一面銀世界だった。到着した午前中の気温は、氷点下15度。ブラックアイスバーンが、静かに近寄る者を威嚇する。峠道は、通常は閉鎖されている。【画像】もうすぐ正式発表！次期メルセデス・ベンツCLA EQテクノロジーサイズの近いEVたち全117枚ところが、メルセデス・ベンツの次期C