著書・たぷりく(@taprikoo)さんが保育士1年目だったころ…1歳児クラスのお昼寝タイムに保育室をのぞき込むあやしい男性があらわれます…。『保育園でみてきたあれこれ(トラブル編)』をダイジェスト版でごらんください。 ©taprikoo ©taprikoo ©taprikoo ©taprikoo 不審者の出現に固まる… いつも通り子どもの寝かしつけをしていたところ、窓のほうから視線を感じまし