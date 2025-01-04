2024年10月19日（土）より放送中のTVアニメ『青のミブロ』。来週11(土)からは第2クール「血の立志団編」に突入し、ミブロ史上最大の戦いが始まる。放送を前に、追加キャスト情報、OPテーマ、第2クールKV、第2クールPVが公開された。＞＞＞キービジュアルや追加キャスト、アーティストを見る（写真4点）『青のミブロ』の原作は、シリーズ累計1300万部超の『DAYS』安田剛士が描く、『週刊少年マガジン』（講談社）連載中の同名マンガ