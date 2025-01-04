「WRESTLEKINGDOM19in東京ドーム」（4日、東京ドーム）「WRESTLEKINGDOM19in東京ドーム」が4日、東京ドームで行われた。IWGP女子選手権は王者・岩谷麻優と挑戦者・AZMが対戦し、岩谷が9度目の防衛に成功した。序盤から、互いに打撃戦を展開。AZMがコーナートップから場外の岩谷にボディープレスを放つと岩谷もハイキックやトラースキックで追い込む。AZMの固め技を返すと王者が8分46秒、の2段式飛龍原爆固めで