昨年１２月に行われたフィギュアスケートの全日本選手権で４連覇を達成した女子の坂本花織（シスメックス）らが４日、名古屋市で開かれたアイスショー「名古屋フィギュアスケートフェスティバル」に出演し、今年の初滑りを披露した。オープニングでは、坂本や全日本２位で１６歳の島田麻央（木下グループ）、男子で全日本初優勝を飾った鍵山優真（オリエンタルバイオ）らがアップテンポな曲に乗り、ステップやスピンで会場を盛