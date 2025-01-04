パンクバンド「KUZIRA」が4日、活動再開を発表した。KUZIRAを巡ってはギターボーカル・末武竜之介が大麻所持に関する疑いで逮捕されていた。バンドは公式X（旧ツイッター）および所属レーベル「PIZZAOFDEATHRECORDS」の公式サイトに声明を掲載し、「この度、KUZIRAは活動を再開させて頂く事をご報告致します」と発表。「裁判や報道、末武自身のSNSでもお詫びと共に発信しておりました、「これまでの休止期間、1番感じ