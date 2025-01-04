柔道女子48キロ級でパリ五輪金メダルの角田夏実（32＝SBC湘南美容クリニック）が4日、自身のインスタグラムを更新。貴重なパティシエ姿を披露した。角田は「先日放送していただいた『チバジン』久しぶりに懐かしいところに足を運んできました！」と書き出し、1日に放送された千葉テレビ「チバジン」のロケで地元を訪れたことを報告。「先輩も駆けつけてくれて、とてもいい一日になりました。やっぱり地元は落ち着くなぁと