北京に隣接する河北省にある野菜市場で火事がありました。これまでに8人が死亡、15人がけがをしています。建物の内部が真っ赤な炎に包まれ、屋根からは黒煙が立ち上っています。地元当局の発表によりますと、河北省張家口市で4日朝、野菜市場が燃える火事がありました。SNSに投稿された映像では、煙が付近に充満し、避難する人たちの様子も確認できます。火は昼すぎに消し止められましたが、これまでに8人が死亡し、15人