お正月恒例の初売り。2025年は都内の大手百貨店で元日に初売りをする店舗がなくなるなど、近年は様子が変わってきているもよう。“お得感”のある福袋が人気毎年元日に初売りを行う「そごう横浜店」。続々入るお客さんたち。開店後の午前10時時点で、2024年より多い1万人を超える人が来店した。獅子舞が練り歩くのも初売りならでは。邪気を払うため、頭をかんでもらう客でにぎわった。店員の呼びかけ：大変お買い得の福袋をご案内