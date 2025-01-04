モデルの斎藤恭代さんが電子雑誌「sabra」第2号の表紙＆巻頭グラビアに登場しました。【写真】グラビア誌『sabra』元日配信号に登場した永尾まりやさんsabraは、2024年10月1日に雑誌読み放題サービス（dマガジン、楽天マガジン）や電子書籍アプリ（Kindle Unlimited）に配信する電子雑誌として約15年ぶりにカムバックしたグラビア雑誌。第2号では、元日配信を祝って斎藤さんがゴージャスなゴールドの水着で登場。誌面でも20ページ