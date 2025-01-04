近年、若者に対するマルチ商法の被害が増加傾向にあることをご存知でしょうか。マッチングアプリで知り合った人や、友人に紹介されたビジネスに乗ってしまい、被害に遭うケースなどが後を絶ちません。また、数年前には宗教団体による霊感商法や高額献金なども社会問題となり、ニュースで大きく取り上げられたことは記憶に新しいでしょう。【漫画】人の心につけ込む恐怖の話術…「ここにビジネスの本質があります」全編を読むこうし