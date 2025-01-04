湘南ベルマーレは4日、韓国人DFキム・ミンテ(31)との契約更新を発表した。キム・ミンテはベガルタ仙台でプロキャリアをスタート。その後、北海道コンサドーレ札幌、名古屋グランパス、鹿島アントラーズと渡り歩き、2023年夏に湘南へ期限付き移籍で加入。チームのJ1残留に大きく貢献していた。そして、完全移籍に移行した2024シーズンはキャプテンに任命されたなか、明治安田J1リーグで32試合に出場。厳しい残留争いを強いられたな