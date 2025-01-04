ジェフユナイテッド千葉が4日、FW佐久間太一(21)の退団を発表した。佐久間は千葉市出身で、ジェフには中学生年代から所属。2022年のトップ昇格で同年はJ2リーグJ2リーグ9試合に出場し、2023年はヴァンラーレ八戸へと期限付き移籍となった。復帰した2024年はJ2リーグ出場が5月の1試合止まり。7月の天皇杯3回戦・FC東京戦で左ヒザ内側側副じん帯を損傷し、全治6〜8カ月でシーズンが終了していた。「アカデミーを含め9年間お世話にな