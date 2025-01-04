◆全国高校サッカー選手権東福岡0―0（PK5―4）静岡学園（4日、神奈川・UvanceとどろきスタジアムbyFujitsu）最後まで崩れることのなかった「赤い壁」が国立競技場へ進む原動力となった。東福岡は静岡学園の80分間の猛攻に耐えてPK戦の末に白星を手にした。平岡監督は「国立は僕らが目指す最高潮のところ。やっぱりうれしい」とうなずいた。相手のシュートは8本で東福岡は1本。数字が示すように劣勢だった。左右のサイ