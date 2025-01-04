元AKB48、NMB48の梅田彩佳(北九州市出身)が自身のXを更新。3日に36歳の誕生日を迎えたことを報告した。「誕生日ですうううう今年も沢山笑いたいな」と綴り投稿したのは、サンリオのキャラクター、シナモロールのぬいぐるみに囲まれる1枚。金髪姿でダブルピースを決める若々しい写真となっている。梅田は別の投稿で「今年昭和100年らしいすごい〜 7日間しかない昭和64年生まれの1人としては感慨深いです」と綴っている。S