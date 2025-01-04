元中日の山崎武司氏（56）が、内藤尚行氏（56）とYouTube「ピカイチ名古屋チャンネル」に出演。山崎氏が「お前どの顔して名古屋戻って来るんだ」と凄んだ相手を明かした。山崎氏とは中日、楽天でともにプレーした前楽天2軍投手コーチの小山伸一郎氏（46）が中日の2軍投手統括コーチに就任した。電話をもらったという山崎氏は「お前、どの顔して名古屋戻って来るんだ！」と脅しておいたと笑った。可愛い後輩である小山氏を