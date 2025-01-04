第１０１回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で?シューズ市場?に大きな変化が生じていた。「厚底シューズ」が大きな話題を集めた２０２１年の第９７回大会は、ほぼ全選手がナイキ社のシューズを使用。近年もナイキ社のシューズを履く選手が多かったが、今大会は情勢が変化した。出場選手の約３５％がアディダス社のシューズ、約２５％がアシックス社のシューズを使用。ナイキ社のシューズの使用率は約２０％にとどまった。