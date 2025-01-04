パリ五輪を最後に現役引退した元バレーボール女子日本代表の古賀紗理那さん（28）が2024年12月31日、自身のインスタグラムを更新し、1年間を振り返る写真を公開した。「筋肉にこだわり過ぎた1年でした」古賀さんは「本年も大変お世話になりました。たくさんのサポート、応援とても力になりました」といい、ソロショットやイベントの様子など、1年を振り返る写真を投稿。「私もみんなも2025年はもっといい年になるはずっ！」とつづ