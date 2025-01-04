女優の大地真央（68）が4日、自身のインスタグラムを更新し、豪華なお正月料理を披露した。大地は「新年あけましておめでとうございます本年も宜しくお願い申し上げます。巳は、再生と成長の象徴だそうですね皆さまの1年も明るく前進の年になりますように…」とあいさつ。さらに、豪華にズラリと並んだお正月料理を披露し「元旦は久しぶりに家族とのんびり過ごしました」とし、「今年も森田シェフは関西風と関東風のお雑