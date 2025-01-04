立憲民主党の野田代表は４日、三重県伊勢市で行った記者会見で、与党と主要野党が連立政権を組む「大連立」について、「災害やパンデミックなど大きな危機の時に考えられる選択肢で、今の平時では考えていない」と参加の可能性を否定した。石破首相は１日放送のラジオ番組で大連立について、「選択肢としてあるだろう」と述べた。野田氏はこの発言について、「少数与党に追い込まれた苦渋から生まれた」と指摘し、「政権交代の