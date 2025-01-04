新春恒例の「蹴鞠（けまり）初め」が4日、世界遺産の下鴨神社（京都市左京区）であった。色鮮やかな装束をまとった蹴鞠（しゅうきく）保存会の会員が、右足だけで鹿革製の白い鞠を優雅に蹴りあった。下鴨神社のまり庭にまり装束で並んだ蹴鞠（しゅうきく）保存会の人たち=2025年1月4日午後1時57分、京都市左京区、新井義顕撮影保存会の会員が烏帽子（えぼし）をかぶり、色とりどりの水干（すいかん）や袴（はかま）を身につけ