ロシアが旧ソ連構成国モルドバへの天然ガス供給を停止した影響で、同国の親ロシア住民の分離独立派が支配する「沿ドニエストル共和国」で3日、計画停電が実施された。地元メディアが伝えた。家庭向けの集中暖房が止まったことなどで発電量が需要に追いつかないためで、冬の寒さが本格化する中、危機的な状況が深まっている。【写真】ロシアがガス供給止めて親ロ派地域で暖房停止モルドバへの圧力裏目計画停電は、地域を4グル