［高校選手権・準々決勝］前橋育英（群馬）１−０堀越（東京A）／１月４日／フクダ電子アリーナ１月４日に行われた第103回全国高校サッカー選手権の準々決勝で、昨年ベスト４の堀越が、プレミアリーグEASTの強豪・前橋育英と対戦。後半15分に決勝点を献上して０−１で敗れ、２年連続の４強進出は叶わなかった。３回戦で４ゴール・２アシストをマークするなど、ここまで２試合で今大会トップの５得点を挙げている堀越のFW三鴨奏