［高校選手権・準々決勝］東福岡（福岡）０(5PK4)０ 静岡学園（静岡）／１月４日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu東福岡は１月４日、選手権の準々決勝で静岡学園と対戦。80分間では決着つかず、０−０で突入したPK戦を５−４で制した福岡代表がベスト４進出を果たした。試合は防戦一方の展開となった。技巧派集団の静岡学園にボールを保持されると、サイドを何度も突破され、そのサイドを警戒すれば、中央からボックス内