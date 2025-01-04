中国メディアの観察者網によると、米国に本拠を置く世界的な旅行ニュースサイトのトラベル・アンド・ツアー・ワールドはこのほど掲載した記事で、世界の旅行市場における中国の影響力は「比類のないもの」と伝えた。記事が取り上げた国連世界観光機関（UNWTO）の最新の報告書によると、2023年の海外旅行支出額で中国は米国を抜いてトップとなった。23年は世界の多くの国で国際観光収入（その国を訪れた外国人旅行者による消費総額