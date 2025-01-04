《今後は跳ね返りと戦うために当分休みます》1月1日、歌手のこっちのけんとが自身のXで、今後しばらくの活動をセーブすると発表した。突然の“休養宣言”を心配する声があがるなか、兄である俳優の菅田将暉にも同情の声があがっているという――。こっちのけんとは、2024年5月に配信した楽曲『はいよろこんで』がTikTokなどで注目を集め、曲のサブスクリプションの総再生回数が1億3000万回を超えるなど、大ブレイクを果たし