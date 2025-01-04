タレントの香取慎吾（47）が4日、フジテレビの人気バラエティー番組「おじゃMAP!!」（後6・00）に出演。ロケ中に見せたファンサービスが話題を呼んでいる。「おじゃMAP!!」は、2012年1月から2018年3月まで放送、約6年間にわたって人気を博したロケバラエティー。香取慎吾＆山崎弘也の名タッグが日本全国を飛び回り、老若男女幅広い世代から熱い支持を集めた。そんな大人気番組が今回、約7年ぶりに復活した。また見つけた名物