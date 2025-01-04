Photo: 渡辺文芽 「この機能が欲しかったんだ」と思わせる使う人目線の便利な機能が備わっているだけでなく、見た目もおしゃれで清潔感があるシロカの調理家電。ブレンダー機能だけでなくヒーターも搭載し、冷たいスムージーから温かいスープまで1台でできるヒーター付きブレンダー「おうちシェフBLENDER」を早速使ってみました。 材料を入れてスイッチを押すだけ