2025年1月から僧侶枠にて放送開始となるTVアニメ『「1分間だけ触れてもいいよ…」シェアハウスの秘密ルール。』より、第1話「可愛すぎるシェアメイトたち」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。第1話「可愛すぎるシェアメイトたち」より○●TVアニメ『「1分間だけ触れてもいいよ…」シェアハウスの秘密ルール。』、第1話のあらすじ＆場面カット■第1話「可愛すぎるシェアメイトたち」シェアハウスに入居した遼太を待っていた