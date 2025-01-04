新日本プロレス４日の東京ドーム大会で、ＮＪＰＷＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王座戦４ＷＡＹマッチが行われ、エル・ファンタズモ（３８）が勝利して初戴冠を果たした。ファンタズモは１０月末から体調不良のため、復帰時期未定の長期欠場に入った。その病状についてＳＮＳ上で「最近、たくさんのスキャンと検査を受けたところ、医師が小さな癌の腫瘍を発見しました」と明かしていたが、昨年末に病気の克服を発表し、戦線に復帰。この