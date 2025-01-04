第１０３回高校サッカー選手権準々決勝は４日、神奈川・Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアムなどで行われ、東福岡が、静岡学園とのＰＫ戦（５―４）の末に前回制覇時以来となる９大会ぶりのベスト４入りを決めた。静岡学園にチャンスをつくられるシーンもあったが、持ち味の堅守でゴールを守り切り、８０分で０―０のまま勝負はＰＫ戦に。ともに３人目まで決めた後、先行の静岡学園はＪ１川崎内定のＤＦ野田裕人主将がクロスバーを