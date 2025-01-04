【モデルプレス＝2025/01/04】モデルの“みちゅ”こと長谷川美月が2025年1月3日、自身のInstagramストーリーズを更新。家族とのプリクラを公開し、反響を呼んでいる。【写真】長谷川美月、家族とのプリクラ公開◆長谷川美月、家族とプリクラ撮影お正月を家族で過ごした長谷川は、きょうだいとのプリクラを公開。「粗品教授信きょうだいなのでプリにもしっかり追加させていただきます」とお笑いコンビ・霜降り明星の粗品の加工が施