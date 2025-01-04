国民民主党の榛葉賀津也幹事長（57）が4日、三重県伊勢市での会見で「新年早々、あまり言葉遊びをされない方がいいんじゃないですか」と、石破茂首相（67）に苦言を呈した。 【写真】鉄道員の帽子をかぶる石破茂氏 石破首相が、通常国会で予算案や重要法案が否決された場合に衆院を解散する可能性に言及したことについて記者団から問われ「石破総理は若干、最近言葉遊びが激しいね」と切り出した。 榛葉氏は「自民党内で